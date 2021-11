Vaccini, Iss: resta elevata l'efficacia su ricoveri (95%) e decessi (91%)

L'efficacia vaccinale "resta elevata" nel prevenire l'ospedalizzazione (91%), il ricovero in terapia intensiva (95%) o il decesso (91%) per malati Covid con prevalenza della variante Delta . Diminuisce l'efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica nei vaccinati: si passa dall'89% nella fase con variante Alfa prevalente al 75% con Delta. Lo scrive l' Istituto superiore di sanità nella nota sull'andamento settimanale dell'epidemia.

Negli ultimi 30 giorni in Italia si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati in persone non vaccinate.