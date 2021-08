Ministero della Salute

Sono 3.674 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, su 74.021 tamponi, mentre si contano altri 24 decessi, in aumento dopo i 19 di domenica. Scendono invece i contagi (erano 5.664) e sale il tasso di positività, al 4,9% dal 3,5%. In crescita anche i ricoverati: venti in più in terapia intensiva e 172 negli altri reparti. I dimessi e i guariti sono 3.477.