Covid, 20.884 nuovi casi con 358.884 tamponi e altri 347 morti

Sono 20.884 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 358.884 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,8%, in aumento rispetto al 5,1% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 347, per un totale di 98.635 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 84 unità le terapie intensive (9.018 posti letto occupati), mentre sono 193 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (62.973 in tutto).

Positivi, dimessi e guariti - Il totale dei contagiati nel nostro Paese dall'inizio dell'epidemia sale a 2.976.274. Ad oggi, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 437.421 attualmente positivi, in aumento di 6.425 rispetto alla giornata di martedì. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono invece 2.440.218 con un incremento di 14.068 nelle ultime 24 ore.

Terapie intensive e ricoveri - Sono 2.411 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, in aumento di 84 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 222, lo stesso numero del giorno precedente. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 19.763, in aumento di 193 unità rispetto a martedì.

Regione per Regione - La Regione che nelle ultime 24 ore ha visto il maggior incremento di positivi è la Lombardia (+4.590), seguita da Campania (+2.635), Emilia-Romagna (+2.456) e Piemonte (1.537).

Picco di contagi a Brescia - Sono 1.325 i nuovi positivi registrati nella sola Brescia, la provincia ora in "arancione rinforzato" dove continuano ad aumentare i casi. Si tratta di quasi il 30% dei 4.590 contagi totali registrati in Lombardia. Anche Milano è oltre i mille casi (per la precisione 1.026) mentre sono 356 a Monza, 296 a Varese, 295 a Como, 278 a Pavia, 249 a Bergamo, 217 a Mantova, 165 a Cremona, 139 a Lecco, 83 a Sondrio e 63 a Lodi.