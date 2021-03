Covid, Mise: aziende pronte per creare vaccini in Italia tra 4/6 mesi

Covid, al Mise la prima uscita del nuovo commissario per l'emergenza Figliuolo 1 di 7 2 di 7 3 di 7 4 di 7 5 di 7 6 di 7 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci Il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo ha fatto la sua prima apparizione da nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, partecipando al Mise a una riunione sulla produzione dei vaccini. Oltre al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, erano presenti anche il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore centro studi Carlo Riccini, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il sottosegretario alla presidenza Franco Gabrielli.

Nell'incontro che si è svolto al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i "bulk", ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. La produzione potrà avvenire a conclusione dell'iter autorizzativo, in un tempo stimato di 4/6 mesi.