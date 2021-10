Covid, 2.437 nuovi casi su 381.051 tamponi e altri 24 decessi

Sono 2.437 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 381.051 tamponi processati. Sabato erano stati 2.983 su 472.535 test. Sono invece 24 i decessi in un giorno, contro i 14 delle 24 ore precedenti. Il tasso di positività resta stabile allo 0,6%. Calano le terapie intensive (-3) ma non i ricoveri (+15). I guariti sono 2.913.

Un anno fa si contavano 11.705 contagi su 146,541 tamponi, per un tasso di positivtà dell'8. I decessi furono invece 69, le terapie intensive 750 (+45) e i ricoveri 7.131 (+514).

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 165mila dosi (56mila prime + 76mila seconde + 32mila aggiuntive), per un totale di 87,5 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 177mila dosi al giorno (62mila prime + 77mila richiami). A questo ritmo il 90% degli over 12 sarà vaccinato con ciclo completo tra un mese e 29 giorni (il 15 dicembre).