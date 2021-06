Covid, 2.436 nuovi casi su 238.632 tamponi e altri 57 morti

Nelle ultime 24 ore sono 2.436 i nuovi casi di Covid segnalati in Italia su 238.632 tamponi, per un tasso di positività pari all'1%, in lieve flessione dopo l'1,15% di venerdì. Si contano inoltre 7.200 guariti e scendono i ricoveri sia nelle terapie intensive (48 in meno) sia negli altri reparti (-295). Sono state inoltre somministrate altre 598.510 dosi di vaccino.

Attualmente positivi sotto i 200mila, meno di 800 in terapia intensiva - Gli attualmente positivi continuano a diminuire: sono 195.369 persone, 4.823 in meno rispetto a venerdì: tra di loro in Terapia intensiva lo 0,40% (788), negli altri reparti il 2,66% (5.193), mentre in isolamento domiciliare si trova il restante 96,94%. Il numero dei ricoveri nelle urgenze scende dunque per la prima volta dopo mesi sotto quota 800.

Nell'ultima settimana sono state somministrate in media 491mila dosi di vaccino al giorno e a questo ritmo l'immunità di gregge sarà raggiunta tra un mese e sei giorni, cioè l'11 luglio.