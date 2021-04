Covid, 17.221 nuovi casi su 362.162 tamponi e altri 487 decessi

In Italia si sono registrati 17.221 nuovi casi di coronavirus a fronte di tamponi effettuati (mercoledì l'incremento era stato di 13.708 con 339.939 test). Il tasso di positività è del 4,8%, in rialzo rispetto al 4% di mercoledì. Nelle ultime 24 ore sono 487 i decessi (contro i 627 del giorno precedente), per un totale da inizio emergenza che arriva a 112.861. I guariti sono 20.229, mentre le terapie intensive segnano un calo di 20 unità .

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.717.602. Gli attualmente positivi sono 544.330 (3.507 in meno rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.060.41, in isolamento domiciliare ci sono 514.838 persone.

In calo le ospedalizzazioni: -465Nel bollettino del ministero della Salute si registra, inoltre, un arresto degli ingressi in ospedale. Nei reparti ordinari infatti sono ricoverate 28.851 persone, 465 unità in meno rispetto al giorno precedente. In tutto sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con Covid in Italia, 20 unità in meno rispetto a mercoledì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 259 (ieri 276).