Cospito, Pg della Cassazione: "41 bis è da revocare"

Il parere di Nordio

C'è però un altro aspetto da tenere in considerazione in vista del 24 febbraio. Il ministro Nordio, nel suo rigetto, aveva segnalato che non "occorre attendere che le condizioni di salute del soggetto ristretto siano irreversibilmente compromesse, sino a giungere per ipotesi a una situazione di oggettiva incompatibilità con la stessa permanenza in carcere". In pratica, il Guardasigilli rimarcava che il giudice di Soveglianza, di fronte a un precipitare delle condizioni di salute del detenuto, dato che a quel punto la restrizione in carcere "si rivelerebbe oggettivamente contraria al senso di umanità", potrebbe di sua iniziativa decidere per un "rinvio della esecuzione della pena". Il che significa aprirgli il portone del carcere e mandarlo in una clinica e poi a casa ai domiciliari.