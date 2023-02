Alfredo Cospito trasferito in ospedale | Anarchici in corteo a Milano, scontri con le forze dell'ordine

All'altezza di via Sabotino sono stati lanciati petardi, bottiglie e pietre. Sono state fatte delle barricate con dei bidoni della spazzatura e la polizia in tenuta antisommossa ha caricato diverse volte i manifestanti, che hanno cercato di sfondare i cordoni delle forze dell'ordine fatti per bloccare l'avanzata del corteo. Ci sarebbero anche alcuni feriti.

Cospito in camera di ospedale in regime di 41 bis Intanto Cospito è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. Si trova in una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis. Per l'esponente anarchico, che sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi 4 mesi, si è reso necessario il ricovero ospedaliero in quanto, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori. "Cospito pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali", ha riferito il medico di parte all'avvocato Flavio Rossi Albertini. Il consulente ha definito le condizioni "serie".