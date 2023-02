Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso contro il 41bis | Anarchici in piazza dopo il verdetto: "Assassini"

La decisione della Suprema Corte è giunta dopo otto ore di consiglio. Anche Cospito, che continua a rifiutare la terapia, ha appreso della decisione dei giudici.

La protesta anarchica

"Assassini, assassini!", è il grido degli anarchici radunatisi in Piazza Cavour, a Roma. Il presidio di qualche decina era in corso dalla mattina. "Abbiamo saputo della decisione della Corte di Cassazione. Che fossero venduti e servi lo abbiamo sempre saputo, da oggi sono assassini. Quello che hanno fatto stasera sarà una vergogna per l'intero Paese". Alfredo Cospito "vive e vivrà per sempre. Qualsiasi cosa succeda", affermano i manifestanti, gridando slogan e invettive anche per il folto schieramento di forze dell'ordine.