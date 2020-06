Coronavirus, Zaia: "Tamponi alle badanti di rientro da Paesi extra Ue"

Il governatore Luca Zaia ha annunciato che saranno eseguiti tamponi per il coronavirus alle badanti che rientrano in Italia da Paesi extra Ue per riprendere servizio nelle famiglie del Veneto. I test saranno obbligatori e gratuiti. Il presidente ha sottolineato che, per usufruire del servizio, bisognerà rivolgersi al sistema sanitario regionale, a partire dai medici di base. "E' una maniera per proteggere gli anziani e i loro familiari", ha detto.