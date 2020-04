Coronavirus, Zaia: il lockdown per noi in Veneto non esiste più

"Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più". Lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia. "Stiamo lavorando alacremente - spiega - per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui