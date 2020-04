Coronavirus, Bertolaso: "Programmare il futuro sanitario, un Covid center per ogni regione"

"Con un Covid center in ogni regione si liberano gli ospedali interessati da questo dramma. Il futuro si deve programmare soprattutto dal punto di vista sanitario". Lo ha detto Guido Bertolaso a Tgcom24. Il consulente all'emergenza della Regione Lombardia ha poi aggiunto: "Finché ci sarà una persona con il Covid-19 , sarà una questione che riguarderà tutta la nazione".

"Ho lavorato per la Giunta della Lombardia, che ha una linea politica diversa da quella della Regione Marche. A riprova del fatto che Guido Bertolaso è un servitore non di parte, è al servizio di una cosa che si chiama Italia", ha sottolineato il consulente nominato dal governatore Attilio Fontana.

Bertolaso ha poi voluto ringraziare "ancora una volta le autorità regionali e il sindaco. Non è facile offrire la disponibilità di una struttura in queste condizioni come l'ospedale della Fiera di Milano. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è assunto questa responsabilità, ha avuto grande coraggio e mi auguro che tutti i cittadini capiscano la delicatezza di questa operazione".