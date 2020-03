Coronavirus, virologo Pregliasco: "La malattia può risolversi dopo il sesto giorno, ma si può essere ancora contagiosi"

Il virologo Fabrizio Pregliasco, ha chiarito a "Pomeriggio Cinque" alcuni dubbi dei telespettatori del programma rispondendo alle domande di Barbara d'Urso. Il ricercatore dell'Università Statale di Milano, nel corso della trasmissione, ha spiegato che il Covid-19: "Può andare verso un miglioramento spontaneo dopo il sesto giorno dalla comparsa dei sintomi anche in assenza di tampone, ma bisogna comunque restare in isolamento per quattordici giorni perché si potrebbe essere contagiosi fino a quando il tampone non risulterà negativo".

A oggi, ha precisato Pregliasco: "Chi guarisce, guarisce alla grande, senza avere complicazioni permanenti dopo la negativizzazione del tampone". Inoltre, il virologo ha sottolineato che chi vive con un positivo, o un presunto positivo: "Deve indossare la mascherina anche in casa, facendo particolare attenzione a tenere la distanza di sicurezza e, se possibile, utilizzando due bagni diversi"