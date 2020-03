Coronavirus, 27enne polacca muore pochi giorni dopo il parto: è la vittima più giovane

Il nosocomio di Łańcut, nella provincia di Podkarpackie, ha fatto sapere che la paziente è stata trasportata nella struttura una settimana dopo aver partorito con il taglio cesareo. La donna presentava insufficienza respiratoria ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Dopo alcuni giorni le è stata diagnostica la sepsi, un'infezione batterica. Per questo è stata operata d'urgenza, ma dopo dodici ore è morta.

Il ministero della Salute polacco ha precisato che la causa diretta del decesso della giovane mamma non è il coronavirus, ma la sepsi, che essendo un'infenzione potrebbe però essere stata causata proprio dal Covid-19. Secondo la rivista The Lancet, studi condotti in due ospedali cinesi hanno dimostrato che oltre la metà dei pazienti ricoverati in ospedale per coronavirus sviluppa proprio la sepsi.