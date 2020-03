Coronavirus, a Roma rigorosi controlli anche su chi va a piedi

La disposizione di servizio decisa dal Comando generale della Polizia locale di Roma, nell'ambito del contrasto al coronavirus, prevede "fermezza nei controlli degli spostamenti a piedi". Previste maggiori verifiche nei parchi mentre "l'attività motoria deve essere svolta nel rispetto del distanziamento interpersonale ed evitando aggregazione di persone". Controlli per tutte le auto in circolazione e non più solo verifiche a campione. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui