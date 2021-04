Mattarella firma il nuovo dl Covid: è in vigore | L'ipotesi di far slittare il coprifuoco alle 23 dal 17 maggio

Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il picco mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Impennata anche del numero di morti, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall'inizio della pandemia di Covid. Intanto continua l'emergenza ossigeno negli ospedali.