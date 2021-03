Covid, schierati 70mila uomini per vigilare sul weekend di Pasqua | Draghi vaccinato con AstraZeneca

"Ieri per 150 dosi non abbiamo toccato i 10mila vaccini al giorno. Questo vuol dire che tra due o tre mesi tutta Genova sarà immune al Covid ed è per questo che sperare che la mia città sarà la prima completamente vaccinata non era una provocazione. Però ridico quello che ho detto ieri al generale Figliuolo: devono mandarci più vaccini". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci in occasione della partenza delle vaccinazioni nelle farmacie liguri, progetto pilota per tutta Italia.