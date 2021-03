Coronavirus, in Italia 12.916 nuovi casi su 156.692 tamponi e altri 417 morti

Sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 156.692 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'8,24%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 417, per un totale di 108.350 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 42 unità le terapie intensive (3.721 in tutto), mentre sono 462 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 19.725.

La pressione sugli ospedali Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 192 (ieri erano stati 217). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità rispetto a ieri.

In Lombardia 1.793 i nuovi positivi (8,4%) In Lombardia i nuovi positivi sono stati 1.793 su 21.137 tamponi, per un tassi di positività dell'8,4% (di poco superiore a quello medio nazionale). I guariti/dimessi nella Regione nelle ultime 24 ore sono stati 8.591. Aumentano di due unità le terapie intensive lombarde (che salgono a 870), in calo di 75 unità i ricoveri non in terapia intensiva (6.994).