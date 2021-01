Covid, presidente medici Rsa: sospensione per sanitari no vax

Dentro i laboratori di Reithera: a giugno le prime dosi del vaccino italiano IPA 1 di 50 IPA 2 di 50 IPA 3 di 50 IPA 4 di 50 IPA 5 di 50 IPA 6 di 50 IPA 7 di 50 IPA 8 di 50 IPA 9 di 50 IPA 10 di 50 IPA 11 di 50 IPA 12 di 50 IPA 13 di 50 IPA 14 di 50 IPA 15 di 50 IPA 16 di 50 IPA 17 di 50 IPA 18 di 50 IPA 19 di 50 IPA 20 di 50 IPA 21 di 50 IPA 22 di 50 IPA 23 di 50 IPA 24 di 50 IPA 25 di 50 IPA 26 di 50 IPA 27 di 50 IPA 28 di 50 IPA 29 di 50 IPA 30 di 50 IPA 31 di 50 IPA 32 di 50 IPA 33 di 50 IPA 34 di 50 IPA 35 di 50 IPA 36 di 50 IPA 37 di 50 IPA 38 di 50 IPA 39 di 50 IPA 40 di 50 IPA 41 di 50 IPA 42 di 50 IPA 43 di 50 IPA 44 di 50 IPA 45 di 50 IPA 46 di 50 IPA 47 di 50 IPA 48 di 50 IPA 49 di 50 IPA 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci Il traguardo è giugno quando finalmente potranno essere utilizzati, dopo tutte le fasi di sperimentazione e di certificazioni, anche le dosi di Reithera, il vaccino italiano contro il Covid-19. Potrebbe essere la soluzione definitiva al virus perché a differenza degli altri vaccini è monodose e può essere conservato in un normale frigo a 4 gradi. A regime la Reithera dice di essere in grado di produrre 100 milioni di dosi l'anno.

Una sospensione dal lavoro fino a 8 mesi per i dipendenti della case di riposo che rifiutano il vaccino anti-Covid: è quanto viene espresso in un parere legale richiesto da Giovanni Belloni, medico pavese e presidente della Società italiana dei medici delle Rsa. Belloni ha deciso di rivolgersi a un pool di 3 avvocati, dopo che in alcune strutture del Pavese una parte del personale ha manifestato parere contrario alla vaccinazione.