Coronavirus, Ricciardi: "Lockdown generale non è ancora escluso" | Lombardia, Fontanta: "Fasce protette verranno vaccinate contro influenza"

"Non si tratta delle Regioni intere, ma alcune aree metropolitane di Regioni in zona gialla sono già per me zona rossa. Parlo anche di Napoli, ma non solo. Avrei messo Napoli in zona rossa già tre settimane fa". E' il parere di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. "Va fatto un lockdown per dare fiato agli ospedali in cui succedono cose incredibili e in cui si vedono scene da guerra", ha aggiunto Ricciardi.