Coronavirus, allarme scuola: rischio Dad per 9 studenti su 10 | Speranza: "Con le varianti serve rigore"

Secondo un'analisi di Tuttoscuola sui dati della Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza, per via del nuovo Dpcm, 9 studenti italiani su 10 (90,1%). Si tratterebbe di 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa per via del nuovo provvedimento che dispone la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100mila abitanti. Veneto, Piemonte, Lazio e Friuli-Venezia Giulia potrebbero essere le prossime Regioni a chiudere completamente gli istituti scolastici.