Covid, Locatelli (Cts): "La curva dell'epidemia rallenta"

Per il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, "siamo ancora in pandemia, in una fase di crescita molto significativa dei contagi di cui non si prevede il picco e l'endemizzazione del virus è uno scenario possibile, ma non attuale". In merito ai vaccini, poi, "la terza dose protegge molto bene dalla malattia grave, se ne sta studiando la durata ed è presto per parlare della quarta". Brusaferro conferma che "la variante Omicron sostituirà Delta".