Coronavirus, le Regioni accelerano sulla campagna vaccinale | Figliuolo e Curcio in Basilicata

Nella campagna vaccinale italiana potrebbero diventare fondamentali quando la disponibilità dei sieri a disposizione sarà sufficiente: si tratta delle aziende che andrebbero a immunizzare i propri dipendenti (quelli che daranno la loro disponibilità). Si tratta di milioni di lavoratori che potrebbero con comodità essere vaccinati all'inizio, alla fine o anche durante il proprio turno.

In vista delle riaperture delle attività, in Italia accelera la campagna vaccinale anti-Covid, con l'obiettivo delle 500mila somministrazioni quotidiane per l'ultima settimana di aprile. Il Lazio è la prima Regione ad aprire le prenotazioni per gli under 60. La Lombardia recupera il tempo perso nella prima fase, mentre la Sicilia è ultima per somministrazioni. Figliuolo e Curcio oggi in Basilicata per verificare l'andamento della campagna vaccinale.