Coronavirus, quasi 70 milioni di casi nel mondo | Problemi sui test per il vaccino Ue Sanofi-Gsk

App e pc per far prenotare i più giovani. Telefono, familiari e medici di famiglia per contattare chi è più in là con gli anni, portando il vaccino nelle loro case se necessario. "Non ci perderemo nessun italiano per strada", assicura il commissario Domenico Arcuri in vista della campagna vaccinale più grande della storia. E se anche il vaccino di AstraZeneca dovesse subire un ritardo, c'è già un piano B, perché "l'Europa ha concordato con Moderna la possibilità di raddoppiare da 80 a 160 milioni le dosi da destinare al nostro continente", dice a "La Stampa".