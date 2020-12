Coronavirus, 18.727 nuovi casi in Italia su 190.416 tamponi e altri 761 morti

Tasso di positività stabile al 9,8% I tamponi effettuati per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 sono quasi 20mila in più in rispetto a giovedì, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 9,8%, stabile rispetto al 9,9% del 10 dicembre.

I pazienti in terapia intensiva sono in totale 3.265 Sono 3.265 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208 nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a giovedì.

Calano gli attualmente positivi e aumentano i dimessi Gli attualmente positivi sono 690.323 (-6.204), i guariti e i dimessi 1.052.163 (+24.169), in isolamento domiciliare si trovano ora 658.496 persone (-5.652)