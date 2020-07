Coronavirus, test sierologici dell'indagine Istat vicini alla "scadenza": effettuati solo 70mila su 150mila

L'indagine Istat sulla circolazione del coronavirus effettuata attraverso test sierologici a campione è destinata al fallimento. Sui 150mila preventivati, soltanto 70mila italiani hanno risposto alla chiamata della Croce Rossa per sottoporsi all'esame. E i test stanno per scadere: a metà luglio saranno già inutilizzabili per l'indagine. Una "beffa" che difficilmente potrà essere rovesciata nei dieci giorni rimanenti.