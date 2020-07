Coronavirus, un gruppo di esperti all'Oms: "C'è la trasmissione aerea"

Una lettera aperta firmata da 239 esperti di 32 Paesi per chiedere all'Oms di rivedere le proprie raccomandazioni sul coronavirus, includendo anche la trasmissione aerea del virus. La missiva dei ricercatori sarà pubblicata la settimana prossima su un giornale scientifico, ma è stata anticipata dal New York Times. Uno dei responsabili tecnici dell'Oms, Benedetta Allegranzi, ha affermato che l'ipotesi "non è supportata da prove solide".