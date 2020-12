Covid, boom di prenotazioni di voli e treni prima delle restrizioni | Confturismo: persi 8,5 mld senza le vacanze di Natale

Nell'ultima settimana le nuove prenotazioni per volare con Alitalia tra il 14 e il 20 dicembre sono cresciute del 50% e quelle per volare tra il 21 e il 27 dicembre del 13%. Lo rileva la compagnia aerea sottolineando l'aumento delle prenotazioni in vista delle restrizioni natalizie (dal 21 dicembre non sarà possibile spostarsi tra Regioni).