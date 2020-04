Coronavirus, scarcerato il boss Pasquale Zagaria

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la scarcerazione di Pasquale Zagaria, recluso al 41 bis, fratello del superboss Michele Zagaria, in quanto le strutture sanitarie dell'isola non avrebbero potuto garantirgli la prosecuzione dell'iter terapeutico per una grave patologia da cui è affetto. Negati invece al capomafia Nitto Santapaola i domiciliari in quanto le limitazioni dovute al regime di 41bis "lo proteggono dal rischio di contagio". Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui