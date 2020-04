Coronavirus, allarme carceri: a Torino 60 detenuti positivi su 1250 reclusi

"Il personale non ha strumenti di protezione e perciò in parecchi cominciano a rifiutarsi di entrare nelle sezioni più a rischio", spiega Beneduci. Per arginare il rischio contagio, a Torino alcuni detenuti sono stati mandati in ospedale o agli arresti domiciliari. Tra questi, un caso più di tutti ha destato scalpore: Gabriele Defilippi, il torinese condannato in via definitiva a 30 anni per l' omicidio della sua professoressa Gloria Rosboch, ha contratto il virus ed è stato mandato a casa, in detenzione domiciliare.