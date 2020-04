Coronavirus, positivi 11 detenuti nel carcere di San Vittore di Milano

Nel carcere milanese di San Vittore sono 11 i detenuti risultati positivi al coronavirus: dieci sono tenuti in isolamento, uno è in ospedale. Lo ha reso noto il Garante lombardo dei detenuti, Carlo Lio, aggiungendo di nutrire perplessità sull'ipotesi di creare un centro clinico Covid-19 all'interno del penitenziario. "Non riteniamo il carcere il luogo ideale per un insediamento del genere", ha spiegato.