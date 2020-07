Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nuovi casi, 9 le vittime

Sono 234 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di sabato. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%), mentre 28 in Calabria (i migranti sbarcati nel Reggino). Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi.

Ancora lieve aumento nelle terapie intensive Sono 68 i pazienti in terapia intensiva, uno più di sabato, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31, secondo l'ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175). Gli attualmente positivi sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349).

Toti: "In Liguria contagi zero" "La Liguria arriva a contagi zero! Un grande momento che aspettavamo da mesi e che conferma il trend positivo nella nostra regione, anche dopo la riapertura di tutte le attivita' economiche. Dopo tanti sacrifici da parte di tutti, dopo il lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari, dopo la fatica e la paura, questo è proprio un grande giorno!". Lo annuncia sui social il presidente Giovanni Toti.