Coronavirus, l'Oms registra oltre 230mila casi in 24 ore: nuovo picco

Oltre 15mila contagi in Florida, record negli Usa Lo Stato ha riportato il più alto numero di contagi neli Usa. Secondo le statistiche del Dipartimento della salute, 15.299 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore, per un totale di 269.811 casi. La California deteneva il precedente record di casi in un giorno con 11.694 contagi, quattro giorni fa, mentre New York ne aveva segnalati 11.571, lo scorso 15 aprile. I dati arrivano alla fine di una triste settimana da record in Florida, con 514 vittime. Nella giornata di domenica sono stati segnalati altri 45 decessi. Per tutto il mese di maggio e fino a giugno, lo Stato ha fatto ripartire gran parte dell'economia con alcune restrizioni. I test sono aumentati, ma la percentuale di persone positive è aumentata in modo ancora più drammatico. Un mese fa, meno del 5% dei test risultava positivo in media giornaliera, mentre la scorsa settimana, ha superato il 19%.

Catalogna, lockdown in otto comuni Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a causa di un focolaio incontrollato di coronavirus. La popolazione dovrà restare a casa tranne che per andare al lavoro o altri spostamenti necessari. Lo riferisce La Vanguardia. La Catalogna ha registrato 816 contagi in più rispetto a sabato.