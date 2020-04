Coronavirus, Papa: "I governanti trovino la via giusta a favore dei popoli" | Oltre 22mila morti negli Usa

Sono 1.850.807 i contagi da coronavirus confermati in tutto il mondo, secondo l'ultimo aggiornamento in tempo reale della Johns Hopkins University. Il conteggio dei morti è arrivato a quota 114.251. Gli Stati Uniti, la Spagna e l'Italia occupano sempre la parte alta della lista dei contagi accertati: negli Usa sono 557.571, in Spagna 166.831 e in Italia 156.6363. Sempre secondo i dati della Johns Hopkins il numero dei decessi negli Stati Uniti è arrivato a 22.108, in Spagna a 17.209.