Coronavirus, violano la quarantena in India: 10 turisti costretti a scrivere 500 volte "mi dispiace"

Dieci turisti stranieri che avevano violato la quarantena imposta dalle norme anti-coronavirus in India sono stati costretti, per punizione , a scrivere 500 volte la frase "mi dispiace". Lo hanno riferito le autorità di Rishikesh , cittadina resa famosa dai Beatles che nel 1968 si recarono in un Ashram locale alla ricerca di spiritualità.

I dieci, provenienti da Israele, Messico, Australia e Austria, sono stati sorpresi a fare una passeggiata in violazione al lockdown per l'emergenza coronavirus, racconta l'agente di polizia che li ha sorpresi. E sono stati obbligati, come ammenda, a scrivere per 500 volte: "Non ho seguito le regole di blocco, quindi mi dispiace tanto".