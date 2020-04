Assembramento in chiesa nel Salernitano, il parroco,non volevo violare la legge anti-Covid

I carabinieri hanno interrotto la veglia pasquale in corso nella sua chiesa, identificando i 40 presenti che saranno multati e messi in quarantena secondo le norme vigenti in Campania. Il parroco don Giovanni De Riggi si scusa per l'accaduto sulla pagina Facebook della parrocchia Santa Maria delle Vergini di Scafati (Salerno). "Nessuna volontà di violare la legge nell'ermergenza coronavirus. Purtroppo da una mia lettura della circolare del Ministero dell'interno del 27 marzo, Direzione centrale per gli Affari del Culto, avevo dedotto di poter celebrare nel rispetto di quanto in essa indicato".