Coronavirus, a Milano Sala e Fontana a messa in un Duomo deserto

In occasione della Domenica delle Palme, nel Duomo di Milano il sindaco Beppe Sala e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, hanno partecipato alla messa seduti in prima fila ciascuno in un banco diverso. Con loro anche il prefetto Renato Saccone. A celebrare la messa, in una cattedrale deserta, è stato l'arcivescovo monsignor Mario Delpini. Fontana, Sala e Saccone sono stati invitati in rappresentanza di tutta la popolazione di Milano. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui