Coronavirus Lucca, medico positivo va in giro con il cane: scoperto perché precipita in un fosso

Era stato sottoposto a tampone ed era risultato positivo al coronavirus. Nonostante ciò, è andato a portare a spasso il cane con la moglie. E' accaduto in zona Le Bocchette, in provincia di Lucca. Protagonista della vicenda è un medico di Massarosa (Lu), scoperto perché mentre era in giro è precipitato in un fosso e ha quindi dovuto chiamare il 118. Ora rischia 5 anni di carcere.