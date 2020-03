Vo' Euganeo (Padova), fugge dalla quarantena per andare a sciare: scoperto perché cade e si rompe il femore

E' scappato dalla quarantena per andare a sciare in Trentino un 50enne residente a Vo' Euganeo , il comune in provincia di Padova principale focolaio del coronavirus del Veneto. Nessuno si era reso conto di nulla finché, cadendo dagli sci, l'uomo si è fratturato il femore ed è stato portato all'ospedale di Cavalese. I medici della struttura hanno scoperto la sua provenienza. Lo sciatore è stato segnalato ai carabinieri. Sottoposto al tampone, l'uomo è poi risultato negativo al Covid-19. Lo riporta L'Adige.

In ospedale - sia al pronto soccorso che in radiologia - sono state adottate tutte le misure di sicurezza. Dopo ulteriori accertamenti, l'uomo, avendo bisogno di un intervento urgente per via della frattura, è stato trasferito all'ospedale di Trento. Anche in questo caso sono state adottate tutte le precauzioni del caso. Il 50enne è stato dimesso dopo tre giorni e sta continuando la convalescenza a casa.

L'uomo è stato segnalato ai carabinieri e alla procura. Come riporta L'Adige, pare che l'uomo si sia allontanato prima della chiusura di Vo', ma comunicando di voler fare la quarantena in un altro comune. Invece è andato a sciare.