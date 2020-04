Coronavirus, dalla Germania al lago di Como per compleanno: denunciati

Una giovane coppia proveniente da Monaco di Baviera e diretta a Menaggio, sul lago di Como, è stata bloccata dalla Gdf. Interrogati sulle ragioni dello spostamento, i ragazzi hanno riferito di essersi messi in viaggio per assistere la madre di lui, rimasta bloccata in Italia dopo i provvedimenti restrittivi per contrastare il coronavirus. Ma sono stati smascherati e denunciati. In realtà volevano festeggiare il compleanno di lui nella residenza estiva.