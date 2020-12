Coronavirus, via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca | In Germania oltre 1.100 decessi in 24 ore

Roma, al San Camillo la macchina delle vaccinazioni a pieno ritmo Ansa 1 di 60 Ansa 2 di 60 Ansa 3 di 60 Ansa 4 di 60 Ansa 5 di 60 Ansa 6 di 60 Ansa 7 di 60 Ansa 8 di 60 Ansa 9 di 60 Ansa 10 di 60 Ansa 11 di 60 Ansa 12 di 60 Ansa 13 di 60 Ansa 14 di 60 Ansa 15 di 60 Ansa 16 di 60 Ansa 17 di 60 Ansa 18 di 60 Ansa 19 di 60 Ansa 20 di 60 Ansa 21 di 60 Ansa 22 di 60 Ansa 23 di 60 Ansa 24 di 60 Ansa 25 di 60 Ansa 26 di 60 Ansa 27 di 60 Ansa 28 di 60 Ansa 29 di 60 Ansa 30 di 60 Ansa 31 di 60 Ansa 32 di 60 Ansa 33 di 60 Ansa 34 di 60 Ansa 35 di 60 Ansa 36 di 60 Ansa 37 di 60 Ansa 38 di 60 Ansa 39 di 60 Ansa 40 di 60 Ansa 41 di 60 Ansa 42 di 60 Ansa 43 di 60 Ansa 44 di 60 Ansa 45 di 60 Ansa 46 di 60 Ansa 47 di 60 Ansa 48 di 60 Ansa 49 di 60 Ansa 50 di 60 Ansa 51 di 60 Ansa 52 di 60 Ansa 53 di 60 Ansa 54 di 60 Ansa 55 di 60 Ansa 56 di 60 Ansa 57 di 60 Ansa 58 di 60 Ansa 59 di 60 Ansa 60 di 60 leggi dopo slideshow ingrandisci

Picco di decessi in Germania a causa del Covid. Per la prima volta in 24 ore sono stati superati i mille morti (1.129). Lo hanno reso noto le autorità sanitarie dell'istituto Robert Koch. La settimana scorsa era stato raggiunto l'ultimo picco di 962 morti. Sono oltre 32mila le vittime complessive dall'inizio della pandemia. Via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca