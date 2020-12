Mentre si attende l'arrivo delle 470mila dosi del vaccino Pfizer , in Italia sono state già vaccinate 8.361 persone. Intanto slitta l'ok dell'Ema al siero Astrazeneca . Dall'Agenzia europea del farmaco spiegano: "Non hanno ancora fatto domanda e servono altri dati sulla qualità del vaccino". E l'Unione europea decide di prendere altre 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino BioNTech/Pfizer.

La distribuzione nella prima fase affidata all'esercito"La prima fase di distribuzione dei vaccini è affrontata dall'esercito - spiega il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli -. Poi ci sarà una seconda fase, quando il numero dei vaccini sarà molto più consistente e saranno certificati anche altri vaccini, a quel punto ci sarà un intervento di tutta la logistica italiana privata che è già pronta".

Alla Lombardia oltre 94mila dosi A ricevere la maggior parte delle dosi del primo lotto da 469.950 dosi del vaccino Pfizer sarà la Lombardia, dove è previsto da subito l'arrivo 94.770 dosi, annuncia l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera. Tra le altre Regioni in cui sono previsti carichi consistenti ci sono il Lazio (44mila), Piemonte (40mila), Veneto (38mila) e Liguria (16mila).

Si allungano i tempi in alcune Regioni E in alcune Regioni si sono allungati ulteriormente i tempi per l'arrivo del carico, che slittano ancora. In Sardegna le scorte arriveranno, a Cagliari, il 31 dicembre mentre in Campania la maggior parte dei 35mila vaccini giungerà dalle prossime ore fino al 2 gennaio.

Per ogni flaconcino 6 dosi e non 5 Intanto, viste le indicazioni arrivate dall'Agenzia italiana del farmaco, da ogni flaconcino di vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech sarà possibile ottenere 6 dosi e non 5. La dose di vaccino per ogni persona è di 0,3 millimetri, che deve essere estratta in condizioni asettiche e utilizzando siringhe di precisione adeguate, da un flaconcino di vaccino che contiene 2,25 millimetri, dopo la diluizione prevista con soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%. In questo modo, spiega la Società italiana di farmacia ospedaliera, "con mille fiale potranno essere trattate 6mila persone invece che 5mila".

Palestre e piscine, ipotesi riapertura entro fine gennaio Entro la fine di gennaio, intanto, sarà possibile "pur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza". Ne è convinto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Su questo tema il Comitato di bioetica raccomanda cautela.

Negli Usa il picco è "fuori controllo" La pandemia, però, non allenta la presa. Negli Stati Uniti il picco è addirittura "fuori controllo", avverte il primo virologo Anthony Fauci. In Europa è la Gran Bretagna la più falcidiata dal Covid ed il governo si prepara ad un ulteriore giro di vite negli spostamenti, così come la Francia. Anche se il ministro della Salute assicura che non ci sarà un nuovo lockdown. Probabilmente verrà anticipato il coprifuoco (dalle 20 alle 18) nelle regioni francesi con più contagi.

Israele, già mezzo milione di vaccinati Mentre dalla Cina arrivano rivelazioni allarmanti su quanto i contagi siano stati sottostimati a Wuhan, dove tutto è cominciato. Nel primo epicentro Covid, i contagi potrebbero essere stati addirittura 10 volte di più rispetto a quelli registrati: 500mila, invece dei 50mila ufficiali, secondo quanto emerge da uno studio del Chinese Center for Desease Control. Nel resto del mondo continua a preoccupare anche l'aumento dei casi in Israele, nonostante il terzo lockdown, anche se sono già mezzo milione i vaccinati.