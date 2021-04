Covid, in tutta Italia la protesta degli ambulanti: "Fateci riaprire" | Campania, bloccata l'autostrada Napoli-Caserta

Mobilitazione degli ambulanti campani che hanno deciso di bloccare il tratto di autostrada all'altezza di Marcianise (Caserta) dell'A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma. Centinaia di lavoratori che chiedono di poter ritornare al proprio lavoro, sono per strada, ed hanno fermato le auto in transito creando forti disagi alla circolazione. Oltre ai mercatali sono presenti anche alcune rappresentanze di altre categorie colpite dalla pandemia come ristoratori e gestori di palestre.