Covid, crollano le vaccinazioni nel weekend di Pasqua

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha detto che aspetterà l'ok dell'Ema per comprare Sputnik. "Tutti i vaccini in giro per il mondo hanno pari dignità - ha detto intervistato da La Stampa -: basta che funzionino. Invece siamo vittime di un retaggio culturale per cui se qualcosa arriva da Est e non da Ovest è una fregatura. Ma i cinesi hanno già inoculato 140 milioni di dosi e non sono alla preistoria.Beninteso, parlo solo di vaccini autorizzati"