04 aprile 2021 17:06

Covid, città semideserte nel giorno di Pasqua: qualche runner isolato e molte pattuglie sulle strade per i controlli

Non si segnalano assembramenti nelle città nel giorno di Pasqua. Molti gli agenti che pattugliano le strade per i controlli, nei centri semideserti dove si vedono soltanto qualche runner isolato e alcune biciclette. Un po' più animati i parchi, dove comunque tutti hanno rispettato le distanze per una passeggiata nel verde.