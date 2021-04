Covid, Pasquetta blindata: controlli serrati per evitare le gite fuori porta

Ansa

Ultimo giorno in zona rossa totale in Italia, con una Pasquetta blindata e controlli serrati per evitare le tradizionali gite fuori porta. Intensificate le verifiche in città, ville, giardini e sulle spiagge. Pattuglie ai caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonate. Da domani si ritorna ai colori Regione per Regione. Intanto il ministro della Salute, Speranza proroga la stretta sui viaggi all'estero fino al 30 aprile.