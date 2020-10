Coronavirus, i numeri del contagio fanno paura: il governo prepara un nuovo dpcm d'urgenza

Milano, focolaio in un campus interuniversitario: 25 positivi al covid 1 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 10 di 17 11 di 17 12 di 17 13 di 17 14 di 17 15 di 17 16 di 17 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci Focolaio di coronavirus Sars-CoV-2 nel Collegio di Milano di via San Vigilio, quartiere Barona. Almeno 25 ragazzi del campus-dormitorio che serve diverse università risultano positivi. Altri 70 sono stati messi in isoalemento precauzionale.

E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un coprifuoco dalle 22, ma senza arrivare a un lockdown. Oggi incontro con le regioni. Da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24. In Campania consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili. Ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150mila tamponi e 55 morti, in calo rispetto agli 83 del giorno prima.