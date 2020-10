Coronavirus, De Luca: "Servono decisioni forti, inutili le mezze misure"

Dopo l'ordinanza di chiusura delle scuole in Campania, Vincenzo De Luca spiega così su Facebook la sua disposizione: " Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l'acqua alla gola. E' responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre".

Due settimane di didattica a distanza - "In Campania non sono state chiuse le scuole, abbiamo deciso due settimane di didattica a distanza. Una scelta difficile, non presa a cuor leggero, ma era una delle misure necessarie da prendere, anche secondo gli epidemiologi", ha spiegato il governatore. "Ora dobbiamo usare responsabilmente queste due settimane per lavorare sull'aumento delle linee di trasporto e sulla differenziazione degli orari, ricorrendo anche a turni pomeridiani se necessario", ha detto De Luca rispondendo alle tante polemiche nate dopo la decisione di chiudere scuole e università fino al 30 ottobre. "La scuola è un tema delicatissimo, cui teniamo tutti. Su ciò che ho sentito non farò commenti e non rispondo a nessuno", ha concluso.

"In Campania la maggior densità abitativa" - De Luca ha poi parlato dell'assoluta necessità di tenere sotto controllo la situazione nell'area di Napoli. "La Campania è la Regione più esposta perché ha la maggiore densità abitativa d'Italia e quindi c'è la maggiore difficoltà ad avere distanziamento interpersonale. Questa criticità ci obbliga a prendere decisioni prima degli altri e in maniera più rigorosa", ha detto De Luca.

Vietato perdere il controllo su Napoli - "Guai quindi a perdere il controllo sull'area metropolitana di Napoli, che è il punto di maggiore criticità dal punto di vista demografico dell'intero Paese", ha sottolineato. "Noi siamo riusciti nei mesi passati a garantire l'elemento fondamentale di sicurezza per i nostri concittadini. Vorrei che iniziassimo a comprendere con più chiarezza che l'obiettivo fondamentale quando parliamo di tutela della salute è impedire che le persone perdano la vita. L'obiettivo è salvare la vita, non abbassare il numero dei contagiati": così il governatore ha concluso il suo intervento.

Coprifuoco ad Halloween - De Luca ha annunciato una stretta ulteriore a fine mese. "Nel weekend di Halloween, americanata che è monumento all'imbecillità, chiuderemo tutto alle 22. Sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità", ha detto. Poi ha precisato: "Probabilmente potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose. Chi diffonde l'epidemia non usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato. Con questi numeri non si può scherzare".