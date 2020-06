Coronavirus, i giovani si reinventano nei campi: “Ho avuto sempre le mani pulite: è il momento di sporcarmele”

A causa del coronavirus in Italia molti settori sono in crisi, in particolare il turismo. Villaggi, locali notturni, b&b hanno dovuto chiudere e mandare a casa molti giovani impiegati. Questi, però, non si sono scoraggiati e alcuni di loro hanno trovato lavoro nei campi. “Bisogna andare avanti: è arrivato il momento di sporcarmi le mani” racconta un ragazzo a "Fuori dal coro" mentre raccoglie delle carote. Della stessa opinione Gabriele, 20 anni: “Ero un barman. Subito dopo il coronavirus ho avuto bisogno di cercarmi un lavoro. E’ anche bello pensare che quello che si raccoglie prima o poi verrà mangiato da qualcuno”.